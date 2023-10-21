На двух улицах Рязани отключат холодную воду 21 октября

Ограничения связаны с ремонтом на водопроводе. Так, с 09:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Михайловское шоссе, дома №№236а, 236б, 234 корпус 1, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2, с №232 по №266 (чётная сторона) – частный сектор; улица Военных Автомобилистов, дома №№8, 3 (АО «Рязань хлеб»).