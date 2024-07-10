В Новгородской области выявлено 20 фактов предложения мзды инспекторам ГАИ

Как свидетельствует статистика, в первом полугодии 2024 года водители предлагали автоинспекторам денежное вознаграждение, чтобы избежать ответственности за пренебрежение правилами использования мотошлема, управление автомобилем без водительских прав, отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности.