На лесных ламбах стали появляться маленькие зоны отдыха

Скамейки, столики и деревянный мостик сделаны для удобства отдыхающих и грибников На лесных ламбушках у Габозера, Вохтозера, на Варушке, где так любят отдыхать жители Ведлозера, представители ООО «Соломенский лесозавод» построили удобные скамейки со столами.
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