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Biden Vows to Shut Down the Border If Given the Authority

“President Joe Biden on Friday urged Congress to pass a bipartisan bill to address the immigration crisis at the nation’s southern border, while vowing to shut down the border the day he signs it into law,” Politico reports.

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