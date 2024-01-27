Biden Vows to Shut Down the Border If Given the Authority

“President Joe Biden on Friday urged Congress to pass a bipartisan bill to address the immigration crisis at the nation’s southern border, while vowing to shut down the border the day he signs it into law,” Politico reports.
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