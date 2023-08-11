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Троих теннисистов из Казахстана, Узбекистана и Израиля накажут за участие в договорных матчах

Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) сообщает об отстранение трех игроков из Казахстана, Узбекистана и Израиля по подозрению в договорных матчах.

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