Выходец из Центральной Азии готовил взрыв на автовокзале в Ессентуках

ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Ессентуках. По данным спецслужбы, выходец одной из стран Центральной Азии, который оказался членом запрещенной террористической организации, планировал взрыв на автовокзале, а после теракта собирался уехать в Сирию.