Выходец из Центральной Азии готовил взрыв на автовокзале в Ессентуках

ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Ессентуках. По данным спецслужбы, выходец одной из стран Центральной Азии, который оказался членом запрещенной террористической организации, планировал взрыв на автовокзале, а после теракта собирался уехать в Сирию.
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