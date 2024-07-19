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Выходец из Центральной Азии готовил взрыв на автовокзале в Ессентуках

Выходец из Центральной Азии готовил взрыв на автовокзале в Ессентуках

ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Ессентуках. По данным спецслужбы, выходец одной из стран Центральной Азии, который оказался членом запрещенной террористической организации, планировал взрыв на автовокзале, а после теракта собирался уехать в Сирию.

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