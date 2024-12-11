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Bloomberg: свержение Асада потрясло Иран и его союзников

Bloomberg: свержение Асада потрясло Иран и его союзников

Ситуация в Сирии и свержение Башара Асада встряхнуло Иран и его "ось сопротивления". Эксперты Bloomberg обсуждают влияние на Иран, предвидевший события, и ослабление союзников, таких как "Хезболла" и ХАМАС, в свете новых вызовов в регионе.

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