Bloomberg: свержение Асада потрясло Иран и его союзников

Ситуация в Сирии и свержение Башара Асада встряхнуло Иран и его "ось сопротивления". Эксперты Bloomberg обсуждают влияние на Иран, предвидевший события, и ослабление союзников, таких как "Хезболла" и ХАМАС, в свете новых вызовов в регионе.