Китайский электрический самолет eVTOL завершил испытательный полет в Шанхае

Первый китайский электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), разработанный и произведенный внутри страны, завершил свой испытательный полет в Шанхае, предложив новые возможности для городских перевозок на короткие расстояния.
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