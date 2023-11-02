Китайский электрический самолет eVTOL завершил испытательный полет в Шанхае

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Первый китайский электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), разработанный и произведенный внутри страны, завершил свой испытательный полет в Шанхае, предложив новые возможности для городских перевозок на короткие расстояния.