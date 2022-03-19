РКН зафиксировал 54 факта ограничений в отношении российских YouTube-каналов

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал инструментом в информационной войне против России. Роскомнадзор в общей сложности зафиксировал 54 факта применения со стороны YouTube ограничений в отношении российских каналов, заявили в ведомстве.
Принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал инструментом в информационной войне против России. Роскомнадзор в общей сложности зафиксировал 54 факта применения со стороны YouTube ограничений в отношении российских каналов, заявили в ведомстве.
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