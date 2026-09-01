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Владимирские новости

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У «Недраинвеста» отозвали право пользования участком «Соповские Землянки» в 33-м регионе

У «Недраинвеста» отозвали право пользования участком «Соповские Землянки» в 33-м регионе

Право пользования участком «Соповские Землянки» у компании «Недраинвест» отозвали на фоне её банкротства и убытка в 360 тысяч рублей за прошлый год.

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