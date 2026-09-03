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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о ЦСКА: «Мы однозначно готовы лучше, чем в прошлом сезоне. Понимаем, что предстоит непростой путь. Много сделано, но главное – построение коллектива»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о готовности команды к новому сезону. – Понятно, что цель одна – титул.

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