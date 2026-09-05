Параллельная парковка пугает водителей больше, чем провал на экзамене. И вот почему

Можно предположить что главный страх перед экзаменом по вождению – это провал самого экзамена.Однако данные опроса, проведенного в США среди 1000 взрослых курсантов автошкол в возрасте от 18 до 54 лет, рисуют иную картину: психологическое давление и конкретные маневры беспокоят будущих водителей даже сильнее, чем сам факт несдачи.