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За рулем

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Параллельная парковка пугает водителей больше, чем провал на экзамене. И вот почему

Параллельная парковка пугает водителей больше, чем провал на экзамене. И вот почему

Можно предположить что главный страх перед экзаменом по вождению – это провал самого экзамена.Однако данные опроса, проведенного в США среди 1000 взрослых курсантов автошкол в возрасте от 18 до 54 лет, рисуют иную картину: психологическое давление и конкретные маневры беспокоят будущих водителей даже сильнее, чем сам факт несдачи.

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