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Посольство РФ ищет пропавшего в Непале якутского музыканта Третьякова

Посольство РФ ищет пропавшего в Непале якутского музыканта Третьякова

REUTERS/Adnan Abidi Сотрудники российского посольства в Непале ищут якутского музыканта Кирилла Третьякова, пропавшего после разрушительного наводнения в северных районах страны.

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