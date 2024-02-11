Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 677 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Почему мы, русски...
  • Александр
    Что голубой-понятно но зачем минерал драгоценный оскорблять?"Неужели нет заме...
  • Врам Тавризов
    Все прежние бумаги нужны были, чтобы полегче отклеиться от РФ Только телились лет 20, чтобы показать своё настоящее л...Почему мы, русски...

Сын-главком ударит ракетами по отцу и матери?

Сын-главком ударит ракетами по отцу и матери?

Епическая сила, слов нет! Ну и денек. Кошкин Сибиряк Интересно, а нашим новостным изданиям действительно нечем заняться? Ничего не происходит важного и хорошего в стране что ли? Вот все темы закончились – две остались: интервью Президента и, внезапно, Сырский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
А что там мать разрыдалась? Она что,  не знала, где ее сынок воюет?... УЗНАЕШЬ ИХ -  ПО ДЕТЯМ ИХ!! Какие сами, такого родили и взрастили... И нечего там лживые слезы  лить... НЕ ВЕРЮ!
Ответить
13 час.
ВераВерная
Нет. Это запятая.
Ответить
13 час.
Э
Эльвира
Если родители не согласны с позицией своего сына, командующего  армией Украины, то, конечно, для них это страшная трагедия! В этом случае мне очень жаль родителей, что сын продажной скотиной оказался.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх