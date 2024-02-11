Сын-главком ударит ракетами по отцу и матери?

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лина любимцева

А что там мать разрыдалась? Она что, не знала, где ее сынок воюет?... УЗНАЕШЬ ИХ - ПО ДЕТЯМ ИХ!! Какие сами, такого родили и взрастили... И нечего там лживые слезы лить... НЕ ВЕРЮ!