Епическая сила, слов нет! Ну и денек. Кошкин Сибиряк Интересно, а нашим новостным изданиям действительно нечем заняться? Ничего не происходит важного и хорошего в стране что ли? Вот все темы закончились – две остались: интервью Президента и, внезапно, Сырский.
Сын-главком ударит ракетами по отцу и матери?
Комментарии
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лл
лина любимцева
А что там мать разрыдалась? Она что, не знала, где ее сынок воюет?... УЗНАЕШЬ ИХ - ПО ДЕТЯМ ИХ!! Какие сами, такого родили и взрастили... И нечего там лживые слезы лить... НЕ ВЕРЮ!
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13 час.
ВераВерная
Нет. Это запятая.
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13 час.
Э
Эльвира
Если родители не согласны с позицией своего сына, командующего армией Украины, то, конечно, для них это страшная трагедия! В этом случае мне очень жаль родителей, что сын продажной скотиной оказался.
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1 час.
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