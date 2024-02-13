Нахальство и чувственность лучшего иллюстратора 1980-х и вдохновителя аниме Тони Вирамонтес

Безусловно, вы это видели: яркие цвета, экспрессивные линии, безумные ракурсы, странные лица, одновременно карикатурно мужественные и вызывающе женственные… Люди, хоть немного знакомые с миром аниме и манги, узнают в этих рисунках персонажей «Невероятных приключений ДжоДжо».