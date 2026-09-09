Forced Into the Right Decision? A Look at U.S. Land-Based Deterrence Posture

In 2019, Steve Fetter wrote “A Cheaper Nuclear Sponge,” in which he argued that building a new intercontinental ballistic missile (ICBM) was unnecessary for strengthening U.
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