Европа проваливается в зиму: газ взлетел к $1000, дальше будет хуже

Газовый рынок Европы сильно лихорадит. Так плохо подготовка к зиме не шла минимум 17 лет. Нервы сдают и тысяча кубометров вплотную приближается к тысячам долларам.
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