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Царьград

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Пресс-служба сообщила: в Москве стартовали «Конные сезоны»

Пресс-служба сообщила: в Москве стартовали «Конные сезоны»

В Москве начался международный турнир «Конные сезоны», где всадники из России и ОАЭ соревнуются в конкуру и участвуют в гала-шоу.

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