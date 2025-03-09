«Лысый» ВАЗ-2106 выставили на продажу в России: 500 тыс. рублей за «редкость редкую»

Не «капсулу времени», но действительно редкий образец ВАЗ-2106 выставили на продажу в Новосибирске. Речь о «голой» или «лысой» «шестерке» — такие машины АвтоВАЗ выпускал, когда у него был дефицит хромированных деталей.