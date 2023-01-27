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Три человека погибли на пожаре в алтайском городе

Три человека погибли на пожаре в алтайском городе

Три человека погибли на пожаре в алтайском городе Возгорание случилось в жилом доме В городе Рубцовске Алтайского края погибли три человека на пожаре в жилом доме, сообщают в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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