Три человека погибли на пожаре в алтайском городе Возгорание случилось в жилом доме В городе Рубцовске Алтайского края погибли три человека на пожаре в жилом доме, сообщают в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на пресс-службу МЧС.