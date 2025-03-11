Пешеходам в Карелии напомнят о правилах дорожного движения

На территории Карелии пройдут профилактические мероприятия, направленные на предупреждение происшествий с участием пешеходов Рейды, направленные на усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения, будут организованы в потенциально опасных местах, выбранных на основе анализа совершенных дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
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