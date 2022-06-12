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Крымские ученые обсуждают развитие геостратегических территорий России

Проректор по молодёжной политике Крымского федерального университета Сергей Елькин принимает участие во II форуме «Университеты и развитие геостратегических территорий России», который проходит на базе Северо-Восточного федерального университета.

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