«Мои первые гонорары быстро обесценились из-за денежной реформы и дефолта. Некоторые люди. Мария Порошина: «Дочка и сын уже отличились на моих спектаклях» телеканал «Россия» «Мои первые гонорары быстро обесценились из-за денежной реформы и дефолта.