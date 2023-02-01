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Мария Порошина: «Дочка и сын уже отличились на моих спектаклях»

Мария Порошина: «Дочка и сын уже отличились на моих спектаклях»

«Мои первые гонорары быстро обесценились из-за денежной реформы и дефолта. Некоторые люди. Мария Порошина: «Дочка и сын уже отличились на моих спектаклях» телеканал «Россия» «Мои первые гонорары быстро обесценились из-за денежной реформы и дефолта.

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