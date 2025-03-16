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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +24°, облачно• Севастополь: +18°, пасмурно• Ялта: +22°, пасмурно• Алушта: +23°, пасмурно• Евпатория: +14°, небольшой дождь• Саки: +16°, пасмурно• Бахчисарай: +23°, пасмурно• Джанкой: +22°, пасмурно• Судак: +17°, пасмурно• Фе.

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