В Челябинской области обнаружился дефицит правоохранителей и врачей

В Контрольно–счетной палате (КСП) Челябинской области проанализировали рынок труда в регионе. Мониторинговая группа КСП учитывала соотношение числа вакансий по профессиям и количество состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность.
В Контрольно–счетной палате (КСП) Челябинской области проанализировали рынок труда в регионе. Мониторинговая группа КСП учитывала соотношение числа вакансий по профессиям и количество состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность.
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