El Universal: картели в Мексике безнаказанно применяют дроны типа украинских

Мексика не располагает ни технологиями, ни работающим законодательством, чтобы противостоять дронам наркокартелей, пишет газета El Universal со ссылкой на мнения экспертов по безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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