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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» уволила главного тренера Эвасона после 7 поражений подряд. Хайнс назначен на его место

На его место назначен бывший главный тренер «Нью-Джерси» и «Нэшвилла» Джон Хайнс.  «Уайлд» набрали 14 очков в 19 матчах и занимают текущее 14-е место в Западной конференции.

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