Ехал я как-то в Иваново, на Ласточке из Москвы, на какой-то очередной завод. Рядом сидит мужик, ну лет 40-45, примерно моего возраста.
Мысли народа
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Константин
силуанов желает всё изъятое опять раздать
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5 час.
леонид рыбаков
знаю сколько строят --но знаю и сколько уничтожают -И кураторы из москвы стоят и смотрят как уничтожают станки и оборудование резаками уникальные станки например такой как вальцы 25 тонные единственный такой был в нижней туре И НИ КАКИЕ УГОВОРЫ НЕ ПОМОГЛИ ЕГО УНИЧТОЖИТ . В КРОПОТКИНЕ НА МЕТАЛЛОЛОМ СДАЛИ ОКОЛО СОТНИ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ НИ ОДНОЙ МИНУТЫ НЕ РАБОТАЛИ
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2 час.
Егор П
одно дело, что показывают комиссиям и что по факту работает, не путайте хуй с вилкой, журналист. Что надо то и покажут. (вспомните Шойгу с инспекцией на снарядном заводе новость в мт об этом есть)
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33 мин.
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