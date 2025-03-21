Мысли народа⁠⁠

леонид рыбаков

знаю сколько строят --но знаю и сколько уничтожают -И кураторы из москвы стоят и смотрят как уничтожают станки и оборудование резаками уникальные станки например такой как вальцы 25 тонные единственный такой был в нижней туре И НИ КАКИЕ УГОВОРЫ НЕ ПОМОГЛИ ЕГО УНИЧТОЖИТ . В КРОПОТКИНЕ НА МЕТАЛЛОЛОМ СДАЛИ ОКОЛО СОТНИ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ НИ ОДНОЙ МИНУТЫ НЕ РАБОТАЛИ