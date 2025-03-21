Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 608 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Корнев
    Как реагировать на это в нашей стране не знаю, но как реагируют на это в соседней стране, и власть полностью поддержи...Намаз на проезжей...
  • Георгий Корнев
    Говорят было уже такое. Пока египтяне нама совершали, прилетали израильтяне, никого не трогали, садились на танк и уе...Намаз на проезжей...
  • Егор П
    одно дело, что показывают комиссиям и что по факту работает, не путайте хуй с вилкой, журналист. Что надо то и покажу...Мысли народа⁠⁠

Мысли народа⁠⁠

Мысли народа⁠⁠

Ехал я как-то в Иваново, на Ласточке из Москвы, на какой-то очередной завод. Рядом сидит мужик, ну лет 40-45, примерно моего возраста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин
силуанов желает всё изъятое опять раздать
Ответить
5 час.
леонид рыбаков
знаю сколько строят --но знаю и сколько уничтожают -И кураторы из москвы стоят и смотрят как уничтожают станки и оборудование резаками уникальные станки например такой как вальцы 25 тонные единственный такой был в нижней туре И НИ КАКИЕ УГОВОРЫ НЕ ПОМОГЛИ ЕГО УНИЧТОЖИТ . В КРОПОТКИНЕ НА МЕТАЛЛОЛОМ СДАЛИ ОКОЛО СОТНИ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ НИ ОДНОЙ МИНУТЫ НЕ РАБОТАЛИ
Ответить
2 час.
Егор П
одно дело, что показывают комиссиям и что по факту работает, не путайте хуй с вилкой, журналист. Что надо то и покажут. (вспомните Шойгу с инспекцией на снарядном заводе новость в мт об этом есть)
Ответить
33 мин.
наверх