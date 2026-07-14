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КСИР заявил об уничтожении трех американских радаров в Бахрейне

КСИР заявил об уничтожении трех американских радаров в Бахрейне

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся эскалации конфликта МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об успешном поражении трех американских радиолокационных станций, размещенных на территории Бахрейна.

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