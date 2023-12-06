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Байден считает, что отказ Конгресса поддерживать Украину «полное безумие»

Байден считает, что отказ Конгресса поддерживать Украину «полное безумие»

Президент США Джо Байден считает, что отказ Конгресса поддержать Украину стал бы «полным безумием». Он сказал это во вторник после своего визита в штат Массачусетс.

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Комментарии
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leonid
Вот только не понятно, чей президент Байден, украинский или американский.  В чем тут интерес Америки, чтобы добить укру окончательно?  А вель хотели добить Россию, но маленько ошиблись. Не того добили. Америка будет вечно нести грех за уничтожение укры как государства.  Байден себе уже Ад обеспечил.  Я ему не завидую, зае....ут его черти на том свете, мало не покажется.
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