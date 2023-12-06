Байден считает, что отказ Конгресса поддерживать Украину «полное безумие»

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leonid

Вот только не понятно, чей президент Байден, украинский или американский. В чем тут интерес Америки, чтобы добить укру окончательно? А вель хотели добить Россию, но маленько ошиблись. Не того добили. Америка будет вечно нести грех за уничтожение укры как государства. Байден себе уже Ад обеспечил. Я ему не завидую, зае....ут его черти на том свете, мало не покажется.