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Вертолетчики ЦВО отработали ночные полеты в небе под Новосибирском

Вертолетчики ЦВО отработали ночные полеты в небе под Новосибирском

Они выполнили полеты в условиях ограниченной видимости с посадкой вертолетов на неподготовленные площадки с использованием навигационных приборов.

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