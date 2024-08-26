Независимые Представители QNET увидятся на VCON

С 12 по 16 сентября на малазийском острове Пенанг международная компания прямых продаж QNET, реализующая товары для стиля и красоты, соберет своих Независимых Представителей на масштабной конференции VCON, ставшей уже доброй традицией крупного игрока индустрии.