Социально ориентированная НКО переоформила права на арендуемое госимущество и заключила договор безвозмездного пользования

В Карелии продолжается реализация инициативы главы республики по переоформлению договоров аренды на имущество с СОНКО на безвозмездное пользование, чтобы такие организации могли сосредоточиться на своей главной миссии – помощи тем, кто в ней особенно нуждается.
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