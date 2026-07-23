Как компактно сложить вещи в чемодан: одежду, обувь и косметику

Компактный чемодан начинается не с вакуумных пакетов и не с попытки сильнее застегнуть молнию. Сначала нужно сократить количество вещей, затем выбрать подходящий способ упаковки для одежды, обуви и мелочей.
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