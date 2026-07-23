7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 264 подписчика

Как компактно сложить вещи в чемодан: одежду, обувь и косметику

Как компактно сложить вещи в чемодан: одежду, обувь и косметику

Компактный чемодан начинается не с вакуумных пакетов и не с попытки сильнее застегнуть молнию. Сначала нужно сократить количество вещей, затем выбрать подходящий способ упаковки для одежды, обуви и мелочей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии