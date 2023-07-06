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О предложении создать Сталин Центр

О предложении создать Сталин Центр

Сторонник Платошкина Понятно, так как в России есть Ельцин Центр, по поводу которого спорят, нередко противники Ельцин Центра предлагают создать в России альтернативу — Сталин Центр.

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Комментарии
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