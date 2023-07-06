Сторонник Платошкина Понятно, так как в России есть Ельцин Центр, по поводу которого спорят, нередко противники Ельцин Центра предлагают создать в России альтернативу — Сталин Центр.
О предложении создать Сталин Центр
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ни одна церковь в РФ не построена на деньги прихожан. Все они построены за счёт бюджета.
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6 час.
Евгений МакЛауд
Сталин для нынешней власти страшней святой воды для бесов.
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4 час.
Александр Ткаченко
Хрущёв и Ельцин кто из них хуже. И кто напакостил больше.
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2 час.
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