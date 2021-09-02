Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    "... информацию о связях в кубическом миллиметре мозга в височной доле" - молодцы ребята! Височные доли - одни из сам...Ученые разработал...
  • Россиянин
    Надо внедрять роботы автомобили с сетевым ИИ и с возможностью взять управление оператору дистанционно. На сложных уча...Новая технология ...
  • Владимир Акулов
    УМНЫЕ РАКЕТЫ /// 27 сентября 2017г. с российской подводной лодки запустили ракету 3М-30 "Булава"... Ракета подняла...«Ростех» готовит ...

«Не время умирать»: о чем будет новый фильм? [Финальный трейлер]

«Не время умирать»: о чем будет новый фильм? [Финальный трейлер]

Фильмы о Джеймсе Бонде были и есть невероятно популярны. Но, давайте будем честными, в них обыграно столько ситуаций, что уже кажется невероятным, что знаменитый агент 007 может не устоять перед каким бы то ни было вызовом и спасовать перед … .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх