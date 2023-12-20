В мэрии Иркутска рассказали, где можно будет запускать фейерверки

Администрация Иркутска определила места, в которых в праздники можно будет запускать фейерверки. Перечень специальных для этого мест ежегодно определяется согласно постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.
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