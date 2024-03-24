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Закон и Порядок

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Когда мы наконец начнём? Теперь стало понятно, как будут развиваться события

Когда мы наконец начнём? Теперь стало понятно, как будут развиваться события

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ После оглушительной победы Путина на выборах президента очень многие ждут, что теперь, когда он решил главный вопрос по нахождению у власти до 2030 года, Россия начнёт серьёзные действия на наших западных рубежах.

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