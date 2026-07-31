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Мошенники начали обманывать россиян под видом перерасчета пенсий

Мошенники начали обманывать россиян под видом перерасчета пенсий

Эксперты призвали не сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС Мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров, представляясь сотрудниками Социального фонда России или банков.

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