Мошенники начали обманывать россиян под видом перерасчета пенсий

Эксперты призвали не сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из СМС Мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров, представляясь сотрудниками Социального фонда России или банков.
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