🔥 В Севастополе произошёл пожар в торговом павильоне на пляже «Омега» Отмечается, что павильон сейчас не используется.
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🔥 В Севастополе произошёл пожар в торговом павильоне на пляже «Омега» Отмечается, что павильон сейчас не используется.