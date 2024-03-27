Подбитая БМП ВСУ во время эвакуации проехала по ногам одного из своих же раненых, оставив его на поле боя

На Украине активно ведется обсуждение возможности мобилизовать в ряды ВСУ с 18 лет. По некоторым данным, подобный вариант, хоть и в несколько завуалированной форме, предусмотрен в новом правительственном законопроекте об ужесточении мобилизации.