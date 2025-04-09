Обвиняемый в двойном убийстве пасынок Стаса Намина предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование дела, касающегося пасынка известного рок-музыканта Стаса Намина, которому предъявлено обвинение в судебном разбирательстве по факту убийства родной бабушки и сводного брата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии