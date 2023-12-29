Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Вместо эпиграфа: "Запомните навсегда - если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить — поверьте им. Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые, что они это просто так говорят.