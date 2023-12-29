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Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Ну зачем удивляться? Мы разве не видели, что эти особи, мало похожие на людей, а скорее похожие на шутов с карнавала ...Им можно всё?
  • Silver Kont
    За 30 с лишним лет произошло оскотинивание и бандеризация населения, детей в начальных классах школы учат ненавидеть ...У русских закончи...
  • Silver Kont
    А этот долбоёб всё просчитал , все последствия нападения на Россию? Сейчас ХХI век, а не 40-е годы ХХ-го... Нидерланд...Голландский генер...

Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Вместо эпиграфа: "Запомните навсегда - если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить — поверьте им.     Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые, что они это просто так говорят.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Видать плохо этот ГОВНЮК историю учил...Мало по жопе видать получил.
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9 час.
Наталья Политова
Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов.  А. С. Пушкин
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8 час.
Silver Kont
А этот долбоёб всё просчитал , все последствия нападения на Россию? Сейчас ХХI век, а не 40-е годы ХХ-го... Нидерланды  находятся за плотинами ниже уровня моря, так если Россия пиZданёт по плотинам, много-много чего случится, а помогать никто не будет, дурных нема....
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4 час.

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