Вместо эпиграфа: "Запомните навсегда - если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить — поверьте им. Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые, что они это просто так говорят.
Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Видать плохо этот ГОВНЮК историю учил...Мало по жопе видать получил.
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9 час.
Наталья Политова
Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов. А. С. Пушкин
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8 час.
Silver Kont
А этот долбоёб всё просчитал , все последствия нападения на Россию? Сейчас ХХI век, а не 40-е годы ХХ-го... Нидерланды находятся за плотинами ниже уровня моря, так если Россия пиZданёт по плотинам, много-много чего случится, а помогать никто не будет, дурных нема....
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4 час.
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