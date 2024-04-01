Петербуржцы пожаловались на странный запах в городе

Источник зловония неизвестен. Жители трех районов Петербурга пожаловались на странный запах. Первыми о зловонии сообщили петербуржцы, проживающие в Кировском районе, особенно между станциями «Нарвская» и «Автово», пишет «ДП».
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