Личный опыт: почему Oppo A7 Pro Max с батареей 10 000 мАч меняет правила игры

Когда я впервые взяла в руки этот аппарат, ощущения были противоречивыми. С одной стороны — классический современный смартфон с огромным AMOLED-экраном, с другой — внутри скрывается технология, которую я ждала много лет.
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