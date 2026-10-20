Массированный удар по военным целям в Киеве, а также западной Украине нанесли Вооруженные силы РФ в ночь на 19 октября.
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Драка неизбежна, так почему не выполняют ПРИКАЗ бить по тормознутым - ВРАГУ????!
Надоела эта болтовня. Вот когда будет «Прибалтика ВСТРЕТИЛА русские истребители», а то может встретит, а может не встретит.
я уею, с территории иных стран, граничащих с нами нас атакуют, а мы строим планы на будущее, откуда прилетело - туда и нужно долбить, польша это или проебалтика, казакстан или еще какое образование - должно быть поипать...