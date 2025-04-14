В ГД хотят запретить продажи долгов заемщиков третьим лицам со стороны МФО

В Госдуму был внесен законопроект, который предлагает запретить деятельность коллекторов. Инициативу поддержали депутаты фракции ЛДПР, об этом сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов через свой Telegram-канал.
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