В ГД хотят запретить продажи долгов заемщиков третьим лицам со стороны МФО

В Госдуму был внесен законопроект, который предлагает запретить деятельность коллекторов. Инициативу поддержали депутаты фракции ЛДПР, об этом сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов через свой Telegram-канал.