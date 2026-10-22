Ребёнок смотрит на тебя огромными глазами и почти умоляет: «Ну мам, там реально админ пишет, таймер уже на две минуты! Если сейчас не скину код, скин уйдёт другому!».
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