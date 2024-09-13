Ученые нашли связь яркого ночного освещения и психических расстройств

Опубликованы результаты нового исследования. Ученые из Школы психологических наук Университета Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне нашли связь яркого ночного освещения и психических расстройств.
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