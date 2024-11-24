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Петербургский дневник

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В Петербурге выросли цены на вторичное жилье

В Петербурге выросли цены на вторичное жилье

В ближайшее время стоимость вторички, скорее всего, останется без изменений В Петербурге цены на вторичное жильё в ноябре выросли по сравнению с октябрём на 0,5 процента, до 222,6 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.

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